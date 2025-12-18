Warner Bros. Discovery se inclina por Netflix y recomendará rechazar la multimillonaria oferta de Paramount

El consejo de administración de la compañía considera que el acuerdo con el gigante del streaming ofrece mayor valor estratégico a pesar de las presiones políticas y la magnitud de la propuesta competidora.

Facebook Twitter WhatsApp

Warner Bros. Discovery se prepara para dar un paso decisivo en la reconfiguración de la industria del entretenimiento al recomendar a sus principales accionistas que rechacen la oferta de compra presentada por Paramount, la cual alcanzaba los 108 mil millones de dólares. Según los informes conocidos este martes 16 de diciembre, la dirección del conglomerado propietario de marcas como HBO y CNN ha decidido dar prioridad a un acuerdo previamente planeado con Netflix, valorado en 70 mil millones de dólares, por considerarlo una opción más sólida y beneficiosa a largo plazo.

La controversia entre ambas propuestas surgió pocos días después de que Warner Bros. Discovery anunciara su alianza con Netflix. Bajo los términos de este acuerdo, la plataforma de streaming adquiriría los prestigiosos estudios de cine y televisión de la firma, además de tomar el control de su vasto catálogo de películas y series. Por otro lado, los activos lineales de la compañía, que incluyen señales como TNT Sports y CNN, no formarían parte de la venta a Netflix, sino que serían escindidos en una entidad corporativa separada, permitiendo a la nueva Warner enfocarse exclusivamente en la producción y distribución de contenido digital.

Sin embargo, el camino hacia la consolidación de este negocio no está exento de obstáculos regulatorios y tensiones políticas. El expresidente Donald Trump ha manifestado públicamente su escepticismo ante el crecimiento de Netflix y ha mostrado simpatía por la propuesta de Paramount, liderada por Larry y David Ellison. Además, Trump ha centrado su atención en el futuro de la cadena CNN, calificando a sus actuales directivos como incompetentes y sosteniendo que la señal informativa debe ser vendida de forma independiente a quien resulte ser el comprador final de la casa matriz.

La oferta de Paramount enfrentó complicaciones adicionales recientemente tras el reporte de que la firma Affinity Partners, vinculada a Jared Kushner, retiró su respaldo financiero a la operación. Esta situación debilita la capacidad de ejecución de Paramount, que ahora tiene como fecha límite el próximo 8 de enero para decidir si mejora su propuesta económica una vez que el consejo de Warner Bros. Discovery formalice su rechazo. Mientras tanto, la dirección de WBD mantiene su postura de que la alianza con Netflix representa una transición más ordenada y un mejor rendimiento financiero para sus accionistas en un mercado mediático cada vez más complejo.