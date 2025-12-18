Accidente en una localidad entrerriana: un adolescente resultó herido en la frente con un aire comprimido

El joven de 15 años se encontraba cazando cuando el proyectil rebotó e impactó en su rostro. Fue derivado a un centro de mayor complejidad para su atención.

Un adolescente de 15 años fue herido con un disparo de aire comprimido en la frente en Villaguay. El menor de edad ingresó de inmediato al hospital local para ser atendido y luego fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para una atención más compleja.

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde, en momentos en que el herido se encontraba cazando liebres con un amigo de su edad. El impacto se habría producido de manera accidental luego de que el proyectil rebotara en una madera con alambre.

Tras enterarse de la noticia el personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, los uniformados se dirigieron a un domicilio ubicado en la zona oeste de la ciudad, para dialogar con el padre del otro adolescente involucrado.

En ese momento, el ciudadano entregó de manera voluntaria un aire comprimido tipo nitro pistón, calibre 5.5 mm, de color negro, que fue incautado y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente.(Ahora)