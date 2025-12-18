Diamante: detuvieron a tres jóvenes por realizar graffitis en el Hospital San José

El operativo se realizó tras una alerta por daños en el edificio sanitario y en una propiedad privada. Un joven de 21 años quedó procesado y dos menores fueron entregados a sus padres.

En horas de la noche de este miércoles, una patrulla de prevención del Comando Radioeléctrico de Diamante frustró un acto de vandalismo que afectó tanto a una institución pública de salud como a un domicilio particular. El hecho culminó con la identificación de tres personas y el secuestro de diversos elementos de pintura utilizados para las inscripciones.

Mientras los efectivos realizaban su recorrido habitual de vigilancia, recibieron un alerta sobre la presencia de graffitis recientes en una de las paredes exteriores del Hospital San José. Según el reporte oficial, los autores no solo atacaron la fachada del centro de salud, sino también un espacio de propiedad privada ubicado en las inmediaciones. Tras el aviso, el personal policial inició un rastrillaje inmediato por la zona que permitió interceptar, a los pocos minutos, a un joven de 21 años y a dos menores de 16 años.

En cuanto a la situación legal de los implicados, el Ministerio Público Fiscal dispuso medidas diferenciadas según la edad. El mayor de edad fue trasladado a la dependencia policial para la confección del prontuario judicial correspondiente, quedando formalmente supeditado a la causa por el delito de «Daños» en estado de libertad. Por su parte, los dos adolescentes fueron puestos a disposición de las autoridades y posteriormente entregados a sus respectivos padres bajo los protocolos vigentes..(Informe Litoral)

