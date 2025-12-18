Javier Milei conoció al “Milei chacarero” y el video se volvió viral

El mandatario saludó a Diego Barreto, un joven entrerriano que causa furor en TikTok por su parecido físico. El cruce ocurrió a la salida de un estudio de streaming y terminó con un regalo especial del Presidente.

Lo que comenzó como una broma entre amigos en un campo de Entre Ríos terminó en un encuentro cara a cara con el Presidente de la Nación. Javier Milei conoció finalmente a su doble, Diego Barreto, apodado en las redes sociales como el “Milei chacarero”, en un episodio que captó la atención de todos los presentes.

El encuentro tuvo lugar a la salida del canal de stream Carajo. Al notar la presencia del joven entre el público, el Jefe de Estado no pudo ocultar su asombro. “Mirá, se parece a mí, es parecido de verdad”, exclamó Milei con humor. En un gesto que fue celebrado por los seguidores, el mandatario le obsequió un mameluco de YPF, sellando un momento que se viralizó rápidamente en las plataformas digitales.

Diego Barreto tiene 30 años, es oriundo de Gualeguay y divide su tiempo entre las tareas rurales y el transporte. Su camino a la fama comenzó en 2023, antes de que Milei asumiera la presidencia. Según relató el propio Barreto, todo surgió tras el consejo de un amigo: “Fui a su casa a trabajar y me dijo: ‘Cortate el pelo, mirá, parecés ese que apareció en la tele, el que va a ser presidente’”.

Aquel cambio de look fue el punto de partida. Con su estilo descontracturado y vinculado al trabajo de campo, Diego comenzó a subir contenidos a TikTok donde replicaba gestos y expresiones del actual mandatario. Bajo el lema «Hola a todos, yo soy el peón», sus videos no solo le valieron miles de seguidores, sino que llegaron a los ojos del propio Presidente, quien ya estaba al tanto de la existencia de su «doble» entrerriano.

A pesar de que el parecido es asombroso, Barreto asegura que su intención nunca fue una imitación profesional, sino una forma de divertirse. “Mis videos le sacan una sonrisa a la gente”, explicó el joven, quien reconoció que la repercusión de sus redes sociales superó todas sus expectativas.