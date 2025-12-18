Daniela Celis cumplió el sueño de la camioneta propia y reveló sus insólitos objetivos para 2026

A tres años de su paso por Gran Hermano, la influencer adquirió una SUV de lujo. Además, sorprendió al contar que nunca leyó un libro y que se propuso hacerlo antes del próximo año.

Daniela Celis, una de las figuras más trascendentes de la edición 2022 de Gran Hermano, compartió con sus más de dos millones de seguidores un hito fundamental en su vida personal: la compra de su primera camioneta. Entre lágrimas y visiblemente conmovida, la joven documentó el momento de la firma de los papeles y la entrega del vehículo, transformando su logro en un mensaje de superación para su comunidad.

«Lloro chicos, después de tres años de salir de la casa de Gran Hermano me pude comprar mi primera camioneta», expresó Celis en sus redes sociales. En las imágenes se la pudo ver abrazando su nueva SUV y agradeciendo al «universo» por permitirle cerrar el año cumpliendo una de sus metas más anheladas. Este paso marca la consolidación de su carrera como creadora de contenido tras su salto a la fama en la televisión.

Sin embargo, no todo es éxito material en la vida de la influencer. Recientemente, durante su participación en el programa Patria y Familia de Luzu TV, Daniela sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al revelar su «hoja de ruta» de metas personales antes de que comience el 2026.

Con celular en mano, la joven enumeró objetivos que van desde lo cotidiano hasta lo académico: aprender un idioma, practicar un deporte, reorganizar su vida financiera para llegar sin deudas al 2026 y devolverle la cuenta de una plataforma de películas a su hermana.

Lo que más repercusión generó fue su honestidad brutal respecto a la lectura. “¡Nunca en mi vida leí un libro!”, confesó Celis ante la mirada atónita de los conductores Fede Popgold y Fefe Bongiorno. Al ser consultada sobre qué le gustaría leer para debutar en el mundo de las letras, admitió que aún no tiene un género o título definido.

La revelación disparó un intenso debate en las redes sociales sobre los hábitos culturales de los nuevos referentes digitales. Entre bromas de sus compañeros sobre clásicos de la literatura y autores de la casa Luzu, Daniela se tomó las críticas con humor y reafirmó su compromiso de cambiar este aspecto de su vida.

Con su nueva camioneta ya en el garaje y una lista de desafíos intelectuales por delante, Celis encara el cierre de un año intenso, repartida entre su rol de madre, su trabajo en los medios y su firme intención de renovarse personal y profesionalmente antes del próximo ciclo.(Infobae)