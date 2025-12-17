Siniestro vial en Strobel: una falla mecánica provocó el vuelco de una camioneta

El accidente ocurrió el martes por la tarde en la Av. San Martín. Los ocupantes, un hombre y su hija menor de edad, resultaron ilesos tras el fuerte impacto contra el cerco de una vivienda.

Facebook Twitter WhatsApp

En la tarde de este martes, un accidente de tránsito alteró la calma de los vecinos de la Avenida San Martín. Una camioneta Chevrolet C-10, en la que se trasladaba un hombre junto a su hija menor de edad, protagonizó un vuelco tras sufrir un desperfecto técnico mientras circulaba entre las calles Públicas 2 y 3.

Personal policial de la Comisaría Strobel, que realizaba operativos de prevención pública en las inmediaciones, arribó rápidamente al lugar del siniestro para asistir a los damnificados. Ante la magnitud del impacto, se solicitó el traslado de ambos ocupantes al hospital local para una evaluación médica preventiva.

Tras los estudios de rigor, los profesionales de salud confirmaron que, afortunadamente, no presentaban lesiones de consideración, recibiendo el alta poco después.

De acuerdo con los relatos obtenidos en el lugar del hecho, el vehículo sufrió una falla mecánica en el sistema de suspensión. Este desperfecto provocó que el conductor perdiera el control del rodado, derivando en el vuelco y el posterior choque contra la cerca perimetral de una vivienda adyacente.

Además del personal policial, en el sitio trabajó una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Diamante, quienes realizaron las maniobras necesarias para estabilizar y retirar el rodado de la zona afectada, permitiendo así normalizar el tránsito y asegurar la propiedad dañada.(Informe Litoral)