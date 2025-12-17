Cuatro ofertas económicas para construir 19 nuevas viviendas en Nogoyá

La apertura de las propuestas económicas se realizó en la sede del organismo provincial y fue encabezada por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y contó con la presencia del intendente Bernardo Schneider; el senador provincial Rafael Cavagna; los vocales Luis Uriona y Aníbal Steren; el escribano delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sebastián Ibarra; representantes de las empresas constructoras y personal técnico de la repartición, entre otras autoridades.

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, dijo que «estamos dando un nuevo paso para cumplir con el sueño de las familias entrerrianas de acceder a una vivienda digna, en un trabajo mancomunado que llevamos adelante desde el gobierno provincial de Rogelio Frigerio con los municipios».

El funcionario señaló la importancia de que «nuevas familias de esta importante comunidad puedan brindarles a sus hijos una mejor calidad de vida, y que esto no sólo da respuesta a la demanda habitacional, sino que también genera fuentes de empleo para las empresas de la zona».

Por su parte, el intendente Schneider aseguró que «es un día importante que permitirá que más familias puedan acceder a una vivienda digna, ya que era una obra muy anhelada para nuestra comunidad, donde tenemos una importante demanda habitacional».

En tanto, el senador Cavagna destacó la importancia de que «19 familias puedan llegar a la casa propia en la ciudad de Nogoyá, ya que el acceso a una vivienda digna es fundamental para el fortalecimiento de la familia como núcleo básico de nuestra sociedad».

Se presentaron cuatro propuestas económicas: Verco S.A. ofertó 1.448.388.721,22 pesos; Ernesto Ricardo Hornus S.A. cotizó 1.433.948.813,76 pesos; Rubio Federico Humberto cotizó 1.502.268.300,22 pesos; y Cimbra Constructora S.A. presupuestó 1.509.874.432,90 pesos.

El grupo habitacional contempla la construcción de 19 viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales.