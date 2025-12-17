Confirmaron el cronograma de pagos para empleados municipales de Paraná y estatales en Entre Ríos

Los trabajadores de la Municipalidad de Paraná y de la administración pública provincial percibirán el aguinaldo, bonos y salarios antes de las fiestas de fin de año.

Con el objetivo de garantizar que las familias cuenten con sus ingresos antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, tanto el Ejecutivo Municipal de Paraná como el Gobierno Provincial definieron las fechas de acreditación del Sueldo Anual Complementario (SAC), bonos y haberes correspondientes a diciembre.

Empleados municipales de Paraná: bonos y aguinaldo

Para los trabajadores de la capital entrerriana, el esquema de pagos comienza esta misma semana. Según lo acordado en la última mesa paritaria, el cronograma se detalla de la siguiente manera:

Jueves 18 de diciembre: Se abonará y acreditará la segunda cuota del bono ($100.000).

Sábado 20 de diciembre: Estará acreditado el medio aguinaldo (SAC) , aunque formalmente se abona el lunes 22.

Martes 30 de diciembre: Se pagarán los haberes de diciembre, manteniendo la habitualidad de liquidar el último día hábil del mes.

Cabe destacar que el salario de diciembre llegará con un incremento del 2%, completando así el aumento del 6,5% acordado recientemente (que ya incluyó un 4,5% en noviembre).

Por su parte, el Gobierno de Entre Ríos informó que los empleados de la administración pública, tanto activos como pasivos, tendrán depositado el Sueldo Anual Complementario el próximo 20 de diciembre.

Esta medida busca dinamizar el consumo local y brindar previsibilidad económica a los agentes del Estado previo al inicio del receso administrativo.

Resumen de pagos en Paraná

Concepto Fecha de acreditación 2da Cuota del Bono ($100.000) Jueves 18 de diciembre Medio Aguinaldo (SAC) Sábado 20 de diciembre Haberes de Diciembre (con 2% de suba) Martes 30 de diciembre