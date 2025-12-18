Aranguren abrió licitación para la concesión del buffet del Polideportivo Municipal

La convocatoria busca seleccionar a los responsables de brindar el servicio durante la temporada de verano 2025-2026. La fecha límite para la presentación de las propuestas es el próximo 22 de diciembre.

Facebook Twitter WhatsApp

De cara al inicio de la temporada estival 2025-2026, la Municipalidad de Aranguren ha formalizado la apertura de la licitación pública para la concesión del buffet del Centro Polideportivo Municipal. El objetivo principal de este llamado es garantizar un servicio de calidad y una atención adecuada para todas las familias, vecinos y deportistas que asisten diariamente al Natatorio y a las diversas instalaciones del predio.

Las autoridades locales informaron que los pliegos que contienen las bases y condiciones ya se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y retiro. Quienes deseen postularse para la gestión del espacio deben dirigirse a la Mesa de Entrada del municipio dentro del horario administrativo habitual.

Un punto fundamental subrayado por el municipio es que todos los interesados deberán contar de forma obligatoria con el Carnet de Manipulación de Alimentos, cumpliendo así con las normativas sanitarias vigentes para el servicio de buffet. En cuanto a los plazos, se estableció que los proyectos y presupuestos se recibirán en la misma Mesa de Entrada municipal hasta el lunes 22 de diciembre inclusive.

Con esta convocatoria, la gestión local busca que el Natatorio Municipal cuente con una oferta gastronómica organizada, segura y acorde a las necesidades de la comunidad durante los meses de mayor concurrencia al complejo.(Informe Litoral)