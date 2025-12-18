Argentina e India fortalecen la investigación agrícola

Facebook Twitter WhatsApp

El Plan de Trabajo 2025–2027, firmado entre el INTA y el Consejo Indio de Investigación Agrícola (ICAR), marca un paso significativo hacia el fortalecimiento de la colaboración agrícola bilateral. El acuerdo fue realizado por el secretario del Departamento de Investigación y Educación Agrícola (DARE) y el director general del ICAR, junto con el embajador de la República Argentina en la India, en un acto que marcó el inicio de una nueva etapa de colaboración entre ambos países.

El plan establece una agenda amplia y estratégica, señaló Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, quien detalló que incluye la gestión de los recursos naturales; prácticas agronómicas de bajo impacto ambiental —como la siembra directa—; mecanización agrícola; microriego y fertirrigación; tecnología vegetal y animal; mejoramiento genético ganadero; tecnologías de producción para cultivos templados y tropicales y agricultura digital, entre otros aspectos.

La implementación se apoyará en investigaciones conjuntas, intercambio de germoplasma, participación de expertos, programas de capacitación estructurados y visitas técnicas recíprocas. En ese marco, se prevén actividades de formación y estudio en áreas como producción hortícola bajo invernadero, floricultura, frutas templadas, fisiología poscosecha, desarrollo de alimentos funcionales, diagnósticos veterinarios, ganadería de precisión, tecnologías para el aprovechamiento de residuos, mejora microbiana de alimentos y agricultura digital.

El intercambio de germoplasma ocupará un lugar central, con foco en cultivos de importancia estratégica para ambos países. La agenda incluye soja, girasol, maíz, arándano, cítricos y diversas especies hortícolas, además de especies silvestres de papaya y guayaba, con el objetivo de fortalecer programas de mejoramiento y ampliar la base genética disponible.

En paralelo, India y Argentina acordaron profundizar la cooperación en cadenas de valor de oleaginosas y legumbres, así como en mecanización agrícola, con especial énfasis en tecnologías de siembra directa, maquinaria para la cosecha de algodón y el uso de drones. También se avanzará en el desarrollo de cadenas hortícolas, incluyendo infraestructura y el intercambio de material vegetal.

La sanidad vegetal y animal es otro de los ejes destacados del plan. Ambas instituciones trabajarán en estrategias regionales para la eliminación de la fiebre aftosa y en una colaboración reforzada para la vigilancia y el manejo de langostas, mediante intercambios técnicos y la difusión de buenas prácticas.

El acuerdo contempla, además, un mecanismo de seguimiento y revisión anual que permitirá evaluar avances, ajustar prioridades y garantizar una implementación efectiva.