A tres años de la tercera estrella: cómo llega la «Scaloneta» al Mundial 2026

Con Lionel Messi a la cabeza, el cuerpo técnico define quiénes repetirán la cita mundialista y quiénes quedarán fuera de la lista. Argelia, Austria y Jordania serán los primeros escollos en la fase de grupos.

Facebook Twitter WhatsApp

Este jueves, el pueblo argentino celebra el tercer aniversario de aquella noche épica en el Estadio Lusail, donde la Selección Argentina venció a Francia en una final inolvidable para bordar la tercera estrella en su escudo. Sin embargo, mientras el recuerdo sigue vivo, la mirada de Lionel Scaloni ya está puesta en el horizonte: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A falta de seis meses para el inicio del torneo, el panorama de los campeones del mundo se divide en tres grupos bien diferenciados: los que tienen su lugar blindado, los que pelean contra el reloj y las lesiones, y aquellos que ya cerraron su ciclo glorioso con la Albiceleste.

La base de hierro y el factor Messi

Aunque no ha hecho un anuncio oficial, Lionel Messi se encamina a disputar su sexto Mundial con 39 años, manteniendo su vigencia como líder espiritual y futbolístico. Junto a él, Scaloni ya tiene nombres que parecen inamovibles.

En el arco, «Dibu» Martínez y Gerónimo Rulli son fijas. La defensa mantiene la estructura de Qatar con Cuti Romero, Otamendi, Molina, Montiel y Tagliafico. En el centro del campo, el «motor» sigue intacto con De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister y Thiago Almada, mientras que la delantera está en buenas manos con la dupla de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Dudas y desafíos: el grupo que pelea por un lugar

No todos los que levantaron la Copa en 2022 tienen el pasaje asegurado. La competencia interna y el estado físico juegan un rol clave:

Lisandro Martínez y Exequiel Palacios: Dependen exclusivamente de su continuidad y salud física en sus clubes de Europa para confirmar su lugar.

Germán Pezzella: El defensor atraviesa una recuperación de ligamentos y su presencia pende de un hilo, supeditada a su nivel tras el regreso en marzo.

Paulo Dybala: Tras quedar fuera de la Copa América 2024, «La Joya» busca regularidad. Su posible desembarco en el fútbol argentino (Boca Juniors) podría ser el trampolín final para convencer al DT.

Ángel Correa y Juan Foyth: Ambos han perdido terreno frente a nuevas apariciones y deberán luchar por un puesto en el último tramo de la temporada.

Los ciclos cumplidos

Por razones de retiro o decisiones tácticas, cuatro nombres de la gesta de Qatar ya no forman parte del proyecto 2026. Ángel Di María y Franco Armani pusieron fin a sus ciclos de manera oficial tras la Copa América 2024. Por su parte, Alejandro «Papu» Gómez y Guido Rodríguez han quedado fuera de la consideración del cuerpo técnico tras las últimas convocatorias.

Hoja de ruta: el camino a la cuarta estrella

La FIFA ya confirmó el calendario para la fase de grupos, donde Argentina buscará defender su corona. Los partidos, con horario de nuestro país, serán los siguientes:

Fecha Hora (Arg) Rival Estadio Martes 16 de junio 22:00 Argelia Kansas City Lunes 22 de junio 14:00 Austria Dallas Sábado 27 de junio 23:00 Jordania Dallas