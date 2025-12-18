Las Cuevas: Secuestraron armas de fuego tras un violento altercado en la zona rural

El operativo se llevó a cabo en el Paraje “Las Masitas” luego de una investigación por amenazas. La policía incautó cuatro armas largas y municiones.

Personal de la Comisaría de Las Cuevas encabezó este miércoles por la tarde un exitoso procedimiento policial que permitió el secuestro de diversas armas de fuego, vinculadas a un conflicto ocurrido recientemente en la jurisdicción. La investigación se inició tras una denuncia por un altercado en la zona rural, donde testigos y damnificados manifestaron que se habrían utilizado armas de fuego para proferir amenazas. Ante la gravedad del hecho, las autoridades judiciales ordenaron el inmediato esclarecimiento del caso.

Durante el operativo, los efectivos policiales se dirigieron al Paraje “Las Masitas” para cumplimentar órdenes de allanamiento y requisa domiciliaria en las fincas señaladas. En el transcurso de las inspecciones, los uniformados lograron dar con el armamento buscado, arrojando un saldo positivo con el hallazgo de cuatro armas de fuego de hombro de distintos calibres y una gran cantidad de cartuchería correspondiente a las armas halladas en el lugar.

Finalmente, bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, los elementos fueron secuestrados y trasladados para su resguardo. La causa continúa su curso legal para determinar la situación de los propietarios y la responsabilidad de los mismos en el hecho denunciado inicialmente, mientras el armamento permanece a disposición de la justicia.(Informe Litoral)