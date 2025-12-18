Verano 2026: Brasil se consolida como el destino preferido de los argentinos por precio y conectividad

Con un crecimiento del 150% en reservas respecto al año anterior, las playas brasileñas superan en competitividad a los destinos nacionales. Maceió, Florianópolis y Río de Janeiro lideran las búsquedas.

Facebook Twitter WhatsApp

El interés de los turistas argentinos por las playas de Brasil para la temporada de verano 2026 ha registrado un incremento exponencial. Según datos del sector turístico, las búsquedas para viajar entre enero y febrero crecieron un 35% en comparación con el ciclo anterior, mientras que las reservas totales ya muestran una suba del 150%. Esta tendencia se explica por una ecuación económica favorable: la estadía en el país vecino proyecta valores más accesibles para el bolsillo argentino que muchos destinos locales, impulsada por la competitividad en alojamiento, el valor del real y una oferta de consumo en supermercados y restaurantes muy atractiva.

La conectividad aérea juega un rol fundamental en este fenómeno. Para la próxima temporada, se destaca una fuerte expansión de vuelos directos desde el interior de Argentina, facilitando el acceso a destinos como Maceió, Florianópolis, Río de Janeiro y Salvador. Desde Rosario se sumarán conexiones a Búzios y Cabo Frío, mientras que ciudades como Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán también contarán con rutas estacionales hacia distintos puntos del país del «jogo bonito», operadas por aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart y Gol.

Entre los destinos más solicitados, Maceió se perfila como el gran «boom» del Nordeste con un crecimiento de demanda del 75%, gracias a la posibilidad de llegar sin escalas desde Buenos Aires. Por su parte, Florianópolis continúa encabezando el ranking de los más buscados, proyectando un verano récord con una agenda que incluye eventos de gran magnitud como el Cosquín Rock Brasil. Otros clásicos que mantienen su vigencia son Río de Janeiro, con su inagotable oferta cultural y gastronómica, y Búzios, que refuerza su atractivo gracias a la intensificación de vuelos directos al aeropuerto de Cabo Frío.

Finalmente, el comportamiento del consumidor muestra una fuerte inclinación hacia la compra de paquetes turísticos, que permiten ahorrar hasta un 30% en comparación con la compra de servicios por separado. Además, la financiación en cuotas sigue siendo la herramienta clave para los argentinos que deciden planificar sus vacaciones con anticipación. Con estadías promedio de 9 días, el mercado turístico prevé una temporada auspiciosa donde la combinación de sol, mar y precios competitivos vuelve a inclinar la balanza hacia las costas brasileñas.

Costos de transporte y servicios en Brasil (estimados):

Pasajes aéreos: los vuelos a Río de Janeiro o Florianópolis para enero promedian entre U$S 500 y U$S 700 , variando según la anticipación.

Alquileres en la playa: sombrilla a R$30 y silla de playa a R$20 .

Gastronomía y bebidas: cerveza a R$15 y almuerzo por persona desde R$50 .

Atracciones en Río: tren del Corcovado a R$128 (adultos), entrada al Jardín Botánico R$80 y experiencia de Carnaval R$110.

Ofertas de paquetes turísticos (por persona en base doble):

Florianópolis: 7 noches en febrero con vuelo directo y alojamiento 4 estrellas por $1.497.800 .

Río de Janeiro: 7 noches en febrero con vuelo (una escala) y alojamiento 3 estrellas con desayuno por $1.574.500 .

Maceió: 7 noches en febrero con vuelo (una escala) y alojamiento 4 estrellas por $1.664.800 .

Búzios: 7 noches en enero con aéreos, traslados y alojamiento con desayuno desde $1.819.000 .

Angra dos Reis: 7 noches en enero con aéreos, traslados y alojamiento con desayuno desde $1.235.000 .

Porto de Galinhas: 7 noches con aéreos, traslados y régimen all inclusive desde $3.404.000.

Financiación y modalidades de pago:

Venta en cuotas: pepresentan el 17% del total de las operaciones.

Moneda de pago: el 65% de los viajeros elige pagar en pesos y el 35% opta por el dólar.

Condición: para acceder a cuotas en plataformas como Despegar, el pago total debe realizarse al menos 7 días antes de la salida.