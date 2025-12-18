Constantino López cumplió 15 años: música, afecto y el reencuentro de Wanda Nara y Maxi López

El segundo hijo de la empresaria y el exfutbolista celebró su aniversario rodeado de su familia. A diferencia de sus hermanos, el joven se destaca por su perfil artístico y su pasión por los instrumentos.

Facebook Twitter WhatsApp

Este jueves no fue un día cualquiera para la familia de Wanda Nara y Maxi López, ya que su segundo hijo, Constantino, celebró sus 15 años. El festejo se convirtió en una nueva muestra de la madurez alcanzada por sus padres, quienes tras años de conflictos mediáticos, lograron consolidar un vínculo de respeto y armonía priorizando el bienestar de sus hijos.

La celebración estuvo marcada por sentidos mensajes en las redes sociales. El saludo más esperado fue el de su padre, Maxi López, quien compartió una fotografía de ambos abrazados con la leyenda: “Feliz cumple, Coco de mi vida”. Por su parte, Wanda Nara dedicó un emotivo texto a sus casi 18 millones de seguidores en Instagram: “Hace 15 años nacía mi siciliano. Gracias por venir a mi vida y por ser alguien tan especial. Te amo infinito”, expresó la conductora junto a un collage de recuerdos.

El entorno familiar cercano también se hizo presente en el mundo virtual. Su hermano mayor, Valentino López, recordó su infancia compartida con una imagen retro, mientras que su padrino, Matías Napolitano, y su tío, Ezequiel López, sumaron sus respectivos saludos. Esta red de afectos evidencia la construcción de una familia extendida que ha logrado dejar atrás los rencores del pasado para acompañar el crecimiento del joven.

Del archivo: Daniela Celis cumplió el sueño de la camioneta propia y reveló sus insólitos objetivos para 2026

A diferencia de la tradición futbolística que rodea a su familia —con su hermano Valentino ya encaminado en las inferiores de River Plate—, Constantino ha elegido un rumbo diferente. Según reveló su madre, el cumpleañero es el «genio de la música» de la casa, dedicando sus horas al estudio de la guitarra y el piano. Esta faceta artística lo distingue y le permite forjar una identidad propia, alejada de las expectativas deportivas que marcaron la carrera de su padre y de su padrastro, Mauro Icardi.(Teleshow)