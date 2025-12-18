General Ramírez se prepara para recibir la obra «Navidad Nuestra»

La interpretación central del evento estará a cargo de las agrupaciones Allegro Coral y Hernández Canta, quienes unirán sus voces para dar vida a los seis movimientos que componen esta emblemática obra. El elenco de solistas estará integrado por Sandra Heimbügner y Alejandro Coltro, quienes contarán con el respaldo de un ensamble instrumental conformado por Cecilia Frías en guitarra, Jorge Casco en acordeón y charango, Gastón Wagner en percusión e Ignacio Gómez en piano.
La dirección general del espectáculo estará bajo la responsabilidad de Pablo Gómez, quien coordinará esta propuesta que busca celebrar el espíritu navideño a través de la identidad musical de nuestra región.(Informe Litoral)
