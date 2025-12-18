General Ramírez se prepara para recibir la obra «Navidad Nuestra»

Facebook Twitter WhatsApp

La Municipalidad de General Ramírez anunció la realización del concierto «Navidad Nuestra». La cita tendrá lugar el próximo martes 23 de diciembre a las 20:30 en las instalaciones de la Casa Municipal de la Cultura. Del archivo: Egresó la promoción 2025 de Técnicos Agropecuarios de Isletas

La interpretación central del evento estará a cargo de las agrupaciones Allegro Coral y Hernández Canta, quienes unirán sus voces para dar vida a los seis movimientos que componen esta emblemática obra. El elenco de solistas estará integrado por Sandra Heimbügner y Alejandro Coltro, quienes contarán con el respaldo de un ensamble instrumental conformado por Cecilia Frías en guitarra, Jorge Casco en acordeón y charango, Gastón Wagner en percusión e Ignacio Gómez en piano.

La dirección general del espectáculo estará bajo la responsabilidad de Pablo Gómez, quien coordinará esta propuesta que busca celebrar el espíritu navideño a través de la identidad musical de nuestra región.(Informe Litoral)