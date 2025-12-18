Diamante: recuperaron una moto robada tras un operativo cerrojo que terminó en Paraná

Dos hombres fueron detenidos y quedaron supeditados a la causa. El vehículo, una Honda XR 150, fue localizado en la capital provincial tras un rápido despliegue de la División Investigaciones y la Comisaría de Strobel.

Facebook Twitter WhatsApp

En un eficaz procedimiento coordinado entre distintas dependencias policiales, se logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída a principios de esta semana en la zona de Strobel. La celeridad en las tareas investigativas permitió no solo el hallazgo del rodado, sino también la identificación y detención de los presuntos responsables.

La causa se inició el pasado lunes, tras la denuncia de un vecino quien informó la faltante de su motovehículo Honda XR de 150 cc. Según trascendió, el propietario había dejado la unidad estacionada frente a su vivienda durante la madrugada, sin medidas de seguridad adicionales y con las llaves colocadas, situación que fue aprovechada por los delincuentes para llevarse el rodado sin dificultad.

Bajo los lineamientos de la Jefatura Departamental Diamante, personal de la División Investigaciones y de la Comisaría de Strobel iniciaron un «sigiloso proceso de pesquisa». Mediante el relevamiento de testimonios y el seguimiento de pistas clave, los agentes lograron reunir pruebas contundentes en cuestión de horas.

Como resultado de las primeras diligencias, la Policía procedió a la detención de dos personas de sexo masculino, quienes quedaron formalmente supeditadas a la causa por el delito de hurto.

Allanamiento y restitución

El hilo investigativo condujo a los efectivos hasta la ciudad de Paraná. Con la autorización judicial correspondiente, se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de la capital provincial, operativo que contó con la colaboración de la fuerza policial local.

En el lugar, los uniformados hallaron la Honda XR buscada. Tras cumplimentar los pasos legales de rigor, el motovehículo fue trasladado nuevamente a su jurisdicción de origen y restituido a su legítimo dueño.(Informe Litoral)