Alerta en el mercado ganadero: proyectan una fuerte caída en la producción mundial de carne para 2026

Según informes de Rabobank y el USDA, el mundo entrará en un ciclo de oferta restringida. En la región, Argentina y Brasil podrían aumentar sus exportaciones pese a producir menos, priorizando el mercado externo.

El escenario para la ganadería global está sufriendo un cambio de tendencia histórico. Tras un lustro de crecimiento sostenido, los principales organismos internacionales confirman que la producción mundial de carne vacuna comenzará a contraerse. Mientras Rabobank proyecta una caída drástica del 3% interanual para el próximo ciclo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) es más conservador pero coincide en la tendencia, estimando una reducción de 1 millón de toneladas a nivel global.

El informe Global Beef Quarterly de Rabobank encendió las alarmas al señalar que la contracción del 0,8% registrada este año es solo el comienzo. Esta caída se profundizaría en 2026 debido a los procesos de retención de hacienda en países clave. El análisis del Rosgan destaca que este ajuste marca el cierre de un ciclo expansivo que había mantenido la oferta en niveles altos durante la última media década.

A pesar de las diferencias en las cifras (el USDA proyecta una producción global de 61 millones de toneladas), la coincidencia en el diagnóstico es total: habrá menos carne disponible en las góndolas del mundo.

Argentina y el desafío de producir con menos cabezas

En el plano local, Argentina cerraría el 2025 con una faena cercana a las 13,6 millones de cabezas, un volumen ligeramente inferior al del año pasado. Sin embargo, gracias a una mejora en el peso medio de los animales, la producción de carne solo caería un 1%, situándose en torno a las 3.150.000 toneladas.

De cara a 2026, el informe proyecta una paradoja:

Menor faena: Se espera que continúe la retención de hacienda (especialmente hembras) para reconstruir el stock ganadero.

Más exportación: El USDA prevé que Argentina incremente su saldo exportable un 6,5%, alcanzando las 960.000 toneladas.

Este crecimiento de las ventas al exterior, en un contexto de producción estancada o en leve baja, podría presionar sobre el consumo interno, que vería reducida su participación en el reparto de la res.

Brasil, el principal exportador del planeta, transita un camino similar. Aunque este año alcanzará récords históricos de venta (superando las 2,8 millones de toneladas a noviembre), la CONAB anticipa una caída del 4,6% en su producción para 2026. Al igual que en Argentina, la causa principal es la retención de vientres.

Indicador (Proyección 2026) Argentina Brasil Tendencia Producción Estable / Leve baja Baja (-4,6% a -5%) Tendencia Exportación Alza (est. 960k tn) Récord o leve baja (según fuente) Causa principal Mayor peso de faena Retención de hembras

En conclusión, el Mercosur se prepara para un 2026 donde la escasez de oferta global mantendrá los precios internacionales firmes. Tanto Argentina como Brasil buscarán aprovechar la sólida demanda externa para fortalecer sus ingresos de divisas, mientras intentan equilibrar sus mercados domésticos en un año de transición productiva.

