Tragedia en Paraná: un hombre de 57 años murió tras descompensarse al volante

El conductor perdió el control de su utilitario en la intersección de calles Villaguay y Alsina. A pesar de las maniobras de RCP realizadas por el personal de salud, falleció en el Hospital San Martín.

Una jornada de luto se vivió este jueves en la zona céntrica de Paraná tras confirmarse el fallecimiento de un hombre de 57 años, quien protagonizó un accidente de tránsito derivado de una crisis de salud mientras conducía. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Villaguay y Alsina, provocando conmoción entre los vecinos y transeúntes del área.

Según los datos recabados en el lugar, el hombre circulaba a bordo de una Renault Kangoo blanca cuando sufrió una repentina descompensación. Debido al cuadro clínico, perdió el dominio del vehículo, el cual se desvió de la calzada y terminó impactando contra la vereda de calle Villaguay.

De inmediato, testigos dieron aviso a los servicios de emergencia. Una ambulancia llegó al sitio y el personal de salud inició rápidamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), procedimiento que continuó durante el traslado de urgencia hacia el Hospital San Martín.

Al ingresar al nosocomio local, el equipo médico de guardia redobló los esfuerzos por estabilizar al paciente. Sin embargo, minutos más tarde se informó oficialmente su deceso. De acuerdo a los primeros informes médicos, la causa de muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial para labrar las actuaciones correspondientes y peritos que buscaron determinar con exactitud la mecánica del accidente, aunque todo indica que el choque fue la consecuencia directa del problema de salud previo del conductor.(Elonce)