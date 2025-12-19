Plazos fijos: qué banco paga más por el aguinaldo de diciembre

Con el cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), los ahorristas buscan proteger su capital. El Banco Macro lidera el podio con una Tasa Nominal Anual del 25%.

Este 18 de diciembre la mayoría de los trabajadores cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al mes de diciembre 2025 y muchos ya están buscando la mejor opción para invertirlos. Por este motivo te contamos cómo quedó el ranking actualizados de los bancos que ofrecen las tasas más altas en plazos fijos.

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días. El ranking este 18 de diciembre se posicionó de la siguiente manera:

1. Banco Macro: 25%

2. ICBC: 23,5%

3. Banco Credicoop: 23%

4. Banco de la Nación Argentina: 22,5%

5. Banco Hipotecario S.A: 22%

6. Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22%

7. Banco Santander: 21%

8. Banco BBVA: 21%

9. Banco Galicia: 21%

10. Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5%

Estas tasas reflejan la competencia entre entidades por captar depósitos, y pueden ser una alternativa atractiva para los trabajadores que planean invertir su SAC sin asumir riesgos elevados. Además, los plazos fijos cortos permiten mantener la liquidez mientras se obtiene un rendimiento superior a la cuenta bancaria tradicional.