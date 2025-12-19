Invitan a la Feria Navideña para este martes 23 de diciembre

Será a partir de las 18 en la plaza Gobernador Enrique Carbó de Paraná. En La Hora del 6 adelantaron que participarán más de 100 emprendimientos, música en vivo y espacio gastronómico.

El Ministerio de Desarrollo Humano en colaboración con la Municipalidad de Paraná, Vicegobernación, Enersa, la Secretaría de Cultura y el Museo de Casa de Gobierno, impulsan esta propuesta ideal para adquirir los obsequios navideños para toda la familia.

En La Hora del 6 por Canal 6 ERTV, Sebastián Bressán, coordinador de Manos Entrerrianas y la emprendedora Viviana Álvarez, adelantaron que los asistentes se encontrarán en la Feria Navideña con una amplia gama de propuestas de distintos rubros: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, accesorios para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas, cuadros y sublimados, tejidos, bijou de diseño, bordados, blanquería, elementos de eco cuero, madera, alimentos agroecológicos. Contará con un amplio espacio gastronómico y música en vivo.

Además, estarán exponiendo emprendedores de Manos Entrerrianas, estrenando la nueva imagen de la marca resultado de un proceso participativo con la comunidad.

«Esta feria constituye un espacio de encuentro que permite fortalecer la comercialización de productos elaborados por emprendedores entrerrianos, promoviendo el consumo local y la generación de oportunidades para el sector», destacó Bressán.

La importancia de Manos Entrerrianas

La emprendedora Viviana Álvarez contó que se dedica a la vitrofusión, que es una técnica artística que utiliza altas temperaturas (600°C – 950°C) en un horno para fusionar o unir piezas de vidrio, creando objetos únicos con texturas, colores y formas diversas, utilizada en decoración, joyería y arte, mediante la superposición de vidrios, esmaltes y pigmentos, logrando resultados como vidrieras, platos, apliques o accesorios.

En relación al programa Manos Entrerrianas destacó que forma parte del mismo desde el 2023. «Siempre he participado de capacitaciones, de ferias y es importante el apoyo que brindan porque uno aprende a presentar y realzar el producto», aseguró.

En tanto, Sebastián Bressán aclaró que «por un lado está la marca Manos Entrerrianas y por el otro el programa. La marca busca visualizar los emprendimientos en la provincia y el país y por el otro lado, el programa, realiza aportes no reintegrables para mejoras comerciales a emprendimientos que forman parte de manos entrerrianas», detalló.

Para más información sobre los requisitos para ser parte del programa, pueden ingresar al sitio web: https://www.entrerios.gov.ar/manosentrerrianas/emprendimientos.

Ver la entrevista completa: