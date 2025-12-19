El Municipio de Paraná habilitó el balneario Thompson

Gracias al saneamiento del arroyo Las Viejas y una fuerte inversión municipal, los vecinos y turistas ya pueden disfrutar plenamente de la emblemática playa paranaense.

En una jornada histórica para la capital entrerriana, la Municipalidad de Paraná dejó oficialmente habilitada la playa del Thompson para el ingreso al agua. El anuncio se dio tras una recorrida de las autoridades por el predio, donde se supervisaron las obras de saneamiento y la infraestructura de servicios que permitirán disfrutar de un verano seguro y renovado.

La clave de esta habilitación reside en la finalización de la obra del arroyo Las Viejas. Según explicó la intendenta, este curso de agua fue saneado mediante un sistema de filtros biológicos diseñados para retener la suciedad antes de su desembocadura.

«Es una obra que inició la gestión anterior y nosotros terminamos con financiamiento 100% municipal», destacó la jefa comunal, subrayando que este esfuerzo técnico permitió revertir años de contaminación. Complementariamente, se realizó la remoción de barros antiguos y un intenso trabajo de refulado de arena para poner a punto la costa.

Servicios gratuitos y de calidad

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, detalló que el balneario contará con comodidades de primer nivel para los visitantes:

Sombreadores y sombrillas: Disponibles de forma gratuita.

Reposeras: Administradas por el municipio.

Seguridad y Prevención: Se garantizó la presencia de guardavidas mediante un convenio provincial.

Iluminación LED: Instalada en todo el sector para mayor seguridad durante el atardecer.

«Después de muchos años, con personal municipal y el convenio con guardavidas, tenemos garantizada la seguridad y la prevención para el ingreso al río», aseguró Hirschfeld.(Informe Litoral)