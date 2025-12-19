¿Habrá temporada 6 de “Emily en París”? Netflix ya tendría definida la fecha de regreso

El estreno de la quinta temporada este 18 de diciembre dejó finales abiertos, nuevos romances en pausa y una sutil confirmación por parte del CEO de la plataforma para el 2026.

La espera terminó para los fanáticos de Emily Cooper, pero el alivio duró poco. Con el lanzamiento de la quinta temporada de Emily en París este jueves, los seguidores se encontraron con un cierre cargado de adrenalina emocional, viajes entre Roma y Venecia, y la promesa implícita de que la historia de la publicista estadounidense está lejos de concluir.

La entrega que acaba de estrenarse sacudió el tablero de la serie. Emily (Lily Collins) cerró su etapa en Roma tras un intenso pero breve romance con Marcello Muratori. Aunque el italiano parecía ser la estabilidad que ella necesitaba, la protagonista decidió que su corazón y su vida siguen anclados a la capital francesa.

Por otro lado, el histórico triángulo amoroso sumó nuevas aristas:

Gabriel: Tras su paso como chef en un yate, el francés envió una postal invitando a Emily a Grecia, dejando la puerta abierta a un reencuentro.

Mindy y Nico: A pesar de su compromiso en Venecia, la advertencia de Alfie sobre un «gran error» ha dejado a Mindy sumida en la duda emocional.

Agence Grateau: Sylvie enfrenta una crisis financiera y ha debido aceptar a la Princesa Jane como socia, lo que vaticina un entorno laboral explosivo para los próximos capítulos.

La confirmación encubierta de Netflix

Aunque el gigante del streaming suele esperar unas semanas para anunciar renovaciones oficiales, el propio Ted Sarandos, CEO de Netflix, dio la pista definitiva. Durante una reciente llamada de resultados financieros, Sarandos incluyó a Emily en París en la selecta lista de producciones que regresarán con nuevos episodios en 2026.

Esta mención, junto a series de la talla de Bridgerton y One Piece, confirma que la ficción creada por Darren Star sigue siendo uno de los pilares de la plataforma.

Con la trama de Marcello en pausa tras su regreso al negocio familiar en Solitano y la invitación de Gabriel para viajar a Grecia, la sexta temporada podría expandir nuevamente los horizontes geográficos de la serie. Lo que es seguro es que los cabos sueltos y los cliffhangers de este 18 de diciembre fueron diseñados para mantener a la audiencia en vilo hasta el próximo año.(Infobae)