«Me estoy yendo a casa, soy libre»: las primeras palabras de Thiago Medina tras dejar el hospital

El joven dejó la terapia y el Hospital Mariano y Luciano de la Vega acompañado de su familia, asegurando que su prioridad es ver a sus hijos.

Facebook Twitter WhatsApp

Luego de casi un mes de internación y varias intervenciones tras el grave accidente de moto ocurrido el pasado 12 de septiembre, Thiago Medina (22) fue dado de alta este jueves del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El joven ex-participante de Gran Hermano y figura de redes sociales, abandonó el centro médico visiblemente emocionado, entre aplausos y flashes de la prensa.

Acompañado por su hermana Camila Deniz y su padre, Thiago logró ponerse de pie para saludar a los medios. «Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre«, declaró con una sonrisa. Al ser consultado sobre lo primero que pensó al recibir el alta, el joven fue contundente: «En ver a mis hijas«, en referencia a las gemelas Laia y Aimé, fruto de su relación con Daniela Celis, quien también estuvo presente en su salida.

El accidente y la posterior recuperación generaron un profundo impacto en su vida. Thiago aseguró que la experiencia fue transformadora: «Muchas cosas, te cambia la manera de pensar, de disfrutar la vida«.

Respecto a los rumores sobre una supuesta propuesta de matrimonio a Daniela Celis, el joven aclaró: «No, nunca lo dije. Si se da más adelante, se va a ver en las redes. Pero bueno, estamos acá», sin confirmar ni desmentir planes futuros.

Thiago reiteró que su meta actual es la recuperación completa y el reencuentro con sus pequeñas. «Ahora me voy a ver a mis bebés que son lo que más quiero en el mundo. Me tengo que reponer todo, hacer reposo por el choque, pero estamos mejores», repitió.

El influencer se mostró profundamente agradecido con el equipo multidisciplinario del hospital —conformado por profesionales de terapia intensiva, cirugía, kinesiología y enfermería— por la atención y el acompañamiento constante. También dedicó palabras a sus seguidores: «Muchas gracias por haberme apoyado, por seguirme y acompañarme en todo este proceso que fue tan duro».