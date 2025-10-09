El Gobierno de Entre Ríos convoco a paritaria salarial

Facebook Twitter WhatsApp

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos ha citado formalmente a los representantes de los trabajadores del Estado para retomar las negociaciones salariales en el marco de la paritaria. La audiencia está programada para el miércoles 15 a las 11 hs en la sede de la Secretaría de Trabajo (Buenos Aires N° 166).

La decisión del Ejecutivo provincial se produce luego de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) exigiera públicamente la «urgente» reapertura de las negociaciones, denunciando el incumplimiento de un compromiso firmado previamente.

El conflicto escaló luego de que ATE, liderada por su secretario general Oscar Muntes, denunciara que el Gobierno no cumplió con el acta salarial del pasado 21 de julio, la cual obligaba a convocar una nueva reunión durante la última semana de septiembre.

Según la denuncia gremial, la demora en la convocatoria ha provocado una «erosión significativa» del poder adquisitivo de los salarios estatales, haciendo imperiosa una actualización inmediata frente al sostenido incremento del costo de vida.

En declaraciones previas a la citación oficial, Muntes había advertido que el acta salarial «no es una sugerencia; es un compromiso firmado y legal que el Gobierno debe respetar,» dejando clara la firmeza del sindicato en su reclamo.