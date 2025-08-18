Impulsan buenas prácticas lecheras en Entre Ríos

La Escuela N° 62 Yapeyú de Paso de la Arena promueve el uso responsable de agroquímicos en tambos y campos de la región.

En el marco del proyecto «Leemos y comprendemos para ayudar a nuestro ambiente», la Escuela Secundaria N° 62 Yapeyú fue sede de un encuentro para debatir sobre la Ley Provincial 11.178 de Buenas Prácticas en Fitosanitarios. La jornada, titulada «Agroquímicos y Escuelas Rurales: Buenas Prácticas para cuidar la vida y el ambiente», se centró en la importancia del uso responsable de estos productos, con un enfoque particular en el sector lácteo y la protección del entorno.

El evento reunió a vecinos, docentes, productores y personal de la institución para discutir cómo implementar prácticas agrícolas sostenibles, con el objetivo primordial de proteger la salud de la comunidad y el medio ambiente. Del encuentro participaron el coordinador de BPA-ER, Pablo Guelperín; el director de Producción y Ambiente de la Municipalidad de Villa Urquiza, Julián Girard; la directora departamental de escuela, Silvia Faure; y el colaborador de la coordinación de mesa BPA, Facundo Amarillo.

La iniciativa busca generar conciencia en los productores y la comunidad sobre las implicaciones del uso de agroquímicos, fomentando un diálogo constructivo para asegurar la inocuidad de los productos y el bienestar de los habitantes de la zona rural.