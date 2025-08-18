Exitosa 5ª Peña de Costa Grande y sus Escuelas

La edición 2025 de la ya tradicional celebración, una vez más reunió a personas de diferentes localidades. Hubo un gran baile y el asado con cuero de búfalo fue el más buscado. Los organizadores agradecieron a los presentes y a quienes colaboraron.

Bajo un día de sol espléndido con temperatura primaveral por la tarde, se desarrolló el domingo 17 de agosto la 5ª edición de la Peña de Costa Grande y sus Escuelas.

Con entrada libre y gratuita, desde antes de las 11 de la mañana, se reunieron vecinos de la localidad, zonas aledañas y hasta de otros puntos de Entre Ríos y provincias vecinas, especialmente, Santa Fe.

La mayoría con mate en mano, compartieron charlas, risas y un gran almuerzo donde la estrella fue el asado con cuero de búfalo, que ya se convirtió en el plato típico de la peña.

Con la conducción de Gonzalo Schmidt y el sonido de MTN de Victoria, pasadas las 13, abrió el escenario el joven músico diamantino, Valentín Fernández Gieco que deleitó con su voz y sus chamarritas, llevándose la admiración de más de uno.

Posteriormente y con toda la experiencia subió al escenario Padularrosa Romero, que desde Victoria le pusieron chamamé y se armó un gran baile popular.

Seguidamente, tampoco se quedaron atrás los integrantes de Pasión Campera, que desde Sauce de Luna compartieron su amplio repertorio y particular estilo y no dejaron que la pista se enfríe.

Para el cierre y hasta que el sol de ocultó, estuvieron sobre el escenario Humberto y los Amantes de la Cumbia de Diamante que le pusieron su energía repasando su repertorio con canciones más nuevas y los clásicos.

Como cada año, la peña es organizada por la Junta de Gobierno y las escuelas, por lo que el presidente, José María Trossero, los demás integrantes de la Junta y los docentes, agradecieron a los presentes y a todos los que colaboraron directa e indirectamente para que el evento sea posible.

Recordemos que también se vendió un bono contribución a 2000 pesos y 58 premios que se sortearon durante la jornada y todo lo recaudado se destinará a las instituciones educativas.

Los más chicos también se divirtieron con varios peloteros gratuitos y en las afueras del predio también hubo artesanos y emprendedores de Crespo, Isletas, Hernández, Aranguren, Colonia Ensayo y Villaguay. (Informe Litoral)

