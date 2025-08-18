Ramírez: obras de mejora integral en calle Libertad

El municipio completó una serie de obras para optimizar la infraestructura urbana y mejorar la seguridad de los vecinos.

La Municipalidad de General Ramírez ha finalizado una serie de obras de mejora integral en una de las calles más transitadas de la ciudad. Con recursos propios, el proyecto se centró en la renovación completa de la infraestructura para optimizar el tránsito peatonal y vehicular, así como para prevenir problemas por anegamientos.

Las obras incluyeron la construcción de 600 metros de veredas, 150 metros de cordón cuneta y la instalación de 120 metros de desagües entubados, con sus correspondientes cámaras y sumideros. Además, se renovó un puente peatonal para garantizar mayor seguridad y accesibilidad.(Informe Litoral)