Filmaron a un carpincho paseando por las calles de Cerrito

Las imágenes de un ejemplar de la especie en la vía pública sorprendieron a los vecinos de la localidad entrerriana.

Un inusual suceso captó la atención de los vecinos de Cerrito: un carpincho fue filmado mientras deambulaba tranquilamente por las calles del pueblo. El video, que se viralizó rápidamente, muestra al animal caminando en la oscuridad, en lo que parece ser un paseo nocturno.

El curioso episodio ocurrió en la calle Córdoba, en el tramo comprendido entre las calles San Martín y Antártida. Este tipo de avistamientos son poco frecuentes en zonas urbanas, lo que generó sorpresa y comentarios entre los habitantes de la localidad.(Canal 2)