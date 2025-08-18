Scaloni da a conocer la prelista de la Selección Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Facebook Twitter WhatsApp

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, presentó la prelista de 33 jugadores para la doble fecha final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La convocatoria, que tiene a Lionel Messi como capitán, trae varias novedades y una gran sorpresa: la primera citación para José Manuel López, el delantero de 24 años de Palmeiras.

El exgoleador de Lanús, que atraviesa un gran momento en el fútbol brasileño con 15 goles en 42 partidos esta temporada, ocupará el lugar de Valentín Castellanos. Además, la nómina presenta otros cambios significativos respecto de la última convocatoria, con el regreso de Julio Soler, Alan Varela, Claudio Echeverri y Valentín Carboni. Estos jugadores entran en reemplazo de Valentín Barco, Nicolás Domínguez y el suspendido Enzo Fernández.

La Selección Argentina cerrará su participación en el certamen con dos partidos en septiembre, ya con la clasificación al Mundial y el primer puesto de la tabla asegurados.

El primer encuentro será el jueves 4 de septiembre a las 20:30, cuando reciba a Venezuela en el estadio Monumental. Luego, el equipo de Scaloni viajará a Guayaquil para visitar a Ecuador el martes 9 a las 20:00, en el estadio Monumental de esa ciudad.

El conjunto albiceleste lidera la tabla de posiciones con 35 puntos, producto de 11 victorias, dos empates y tres derrotas, y terminará en lo más alto de la clasificación por segunda vez consecutiva.(TN)