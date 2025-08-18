CAUR invierte en bienestar animal e incorpora una nueva jaula para porcinos

La cooperativa busca reforzar la seguridad y la eficiencia en el traslado de animales para seguir acompañando el crecimiento de sus productores.

La Cooperativa Agrícola Unión de Ramírez Limitada (CAUR) dio un nuevo paso en su crecimiento con la adquisición de una jaula de última generación para el transporte de porcinos. La incorporación de esta herramienta, que fortalece el compromiso de la entidad con sus socios, busca mejorar la seguridad, la eficiencia y el bienestar de los animales durante su traslado.

La cooperativa, que ya tiene una fuerte presencia en la comunidad, destaca que esta inversión es parte de su estrategia para ofrecer soluciones que acompañen el desarrollo de sus productores. Con esta nueva jaula, CAUR busca optimizar el proceso de transporte y garantizar las mejores condiciones para el ganado.(Informe Litoral)

