La Junta de Gobierno de Costa Grande realiza obras de mejora en su sede

La Junta de Gobierno de Costa Grande continúa con su plan de mejoras en las instalaciones de la sede, buscando que los avances beneficien a toda la comunidad. En los últimos días, se realizaron trabajos que optimizan los espacios y refuerzan el compromiso con el bienestar de los vecinos.

Entre las mejoras más destacadas se encuentra la instalación de luces de emergencia en el salón, lo que garantiza una mayor seguridad para quienes participan en las actividades del lugar. Además, se finalizó la renovación del cielorraso, una obra que no solo embellece el espacio, sino que también contribuye a su funcionalidad.

Como parte del mantenimiento de los espacios verdes de la localidad, la Junta adquirió una nueva cortadora de césped. Esta herramienta permitirá mantener en mejores condiciones las áreas públicas, reflejando el compromiso de la gestión con la funcionalidad y el bienestar de quienes forman parte de la comunidad.(Informe Litoral)

