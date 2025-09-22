Fin de semana largo en noviembre: los 4 días confirmados por el Gobierno

El presidente Javier Milei, a través de un decreto, adelanta el feriado del 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, y establece un feriado puente para fomentar el consumo interno.

En un esfuerzo por impulsar el turismo y la economía local, el presidente Javier Milei promulgó el Decreto 614/2025, que adelanta un feriado y confirma un fin de semana largo de cuatro días en noviembre. La medida busca ofrecer un respiro a sectores como el gastronómico y el hotelero, que han sufrido una importante caída de la actividad en los últimos meses.

Cómo queda el calendario de noviembre

El decreto modifica la Ley 27.399, permitiendo que los feriados nacionales que caigan en sábado o domingo puedan trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente. Con esta disposición, el viernes 21 de noviembre será feriado con fines turísticos, sumándose al Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre y que en esta ocasión se moverá al lunes 24 de noviembre.

De esta forma, se crea un fin de semana largo que va desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, ofreciendo una oportunidad para que los argentinos puedan planificar viajes y escapadas. La Jefatura de Gabinete, liderada por Guillermo Francos, será la encargada de definir futuros traslados de feriados con el objetivo de generar más «pausas extendidas» a lo largo del año.

Expectativas en el sector turístico y gastronómico

La decisión llega en un momento crucial para el sector, que ha manifestado su preocupación por la falta de consumo y la baja afluencia de turistas en varias regiones. Hoteleros y empresarios gastronómicos ven en esta medida una oportunidad para revertir, al menos en parte, las pérdidas de los últimos meses y reactivar sus negocios.

El Gobierno apuesta por el turismo interno como una vía clave para la recuperación económica, especialmente para las PyMEs y las economías regionales que dependen en gran medida de la llegada de visitantes. Con esta iniciativa, se busca no solo fomentar el consumo, sino también apoyar a un sector considerado vital para la reactivación económica del país.