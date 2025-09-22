AGMER: más de 20.300 docentes elegirán su nueva conducción sindical

Con dos listas compitiendo a nivel provincial, el gremio docente define este jueves a sus autoridades en una jornada con 213 urnas en toda la provincia.

Facebook Twitter WhatsApp

Este jueves, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) llevará a cabo sus elecciones provinciales y departamentales. La jornada, que se extenderá de 8 a 18 horas, definirá las futuras conducciones del gremio y las representaciones ante el Consejo General de Educación. En total, más de 20.300 docentes, entre activos y jubilados, están habilitados para votar.

Detalles del operativo electoral

El operativo electoral, que demandó semanas de preparación, contará con 213 urnas distribuidas en toda la provincia. Según explicó Alejandro Bernasconi, presidente de la Junta Electoral de AGMER, habrá tanto urnas fijas como volantes para garantizar la participación de los afiliados. Para conocer su lugar de votación, los docentes pueden ingresar su DNI en la página web del sindicato o consultar el padrón en las seccionales de cada departamento.

Bernasconi destacó que se trata de un proceso clave para la vida institucional del sindicato, ya que se renovarán todas las autoridades y se elegirán los congresales. «La misma elección de por sí moviliza una participación enorme y necesitamos que todos los afiliados estén presentes», afirmó. Se estima que más de 800 docentes participarán directamente en la organización, ya sea como candidatos, autoridades de mesa o representantes.

La competencia por la conducción

En el ámbito provincial, la elección tendrá como protagonistas a dos listas: Marcha Blanca y Multicolor, que competirán por la conducción del sindicato. En las filiales departamentales, la cantidad de listas varía según la jurisdicción. Bernasconi valoró la seriedad con la que se ha llevado a cabo el proceso por parte de los apoderados de las distintas listas y subrayó el esfuerzo militante de las delegaciones departamentales que sostuvieron la organización de la elección, garantizando así una jornada democrática para el gremio docente.

Del archivo: Rescataron a una yarará de una escuela