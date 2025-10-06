Espert renunció a la Comisión de Presupuesto tras bajar su candidatura

El diputado de La Libertad Avanza dimitió de su cargo en Diputados, un día después de renunciar a competir en las próximas elecciones legislativas de octubre, decisión que Milei calificó de "acto maravilloso".

El diputado nacional y ex candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, presentó su renuncia a la titularidad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, oficializando su salida del cargo un día después de declinar su candidatura para las elecciones legislativas de octubre, la cual fue aceptada por el presidente Javier Milei.

La decisión de Espert de «dar un paso al costado por la Argentina», según sus propias palabras, se produjo en medio de controversias. El ministro Francos sugirió que «El vínculo de Espert con Machado estaba perjudicando seriamente las propuestas políticas». Pese a esto, el presidente Javier Milei defendió la acción del legislador, asegurando que fue un acto «maravilloso» que demostró que «no son lo mismo» porque Espert «antepuso el país a una situación personal».

El diputado indicó que «en estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia» y que el proyecto de cambio iniciado por el Presidente no debe «desmoronarse».

Por otro lado, Espert afirmó que la situación es una «operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas», apuntando al kirchnerismo y específicamente a los candidatos de Fuerza Patria, Jorge Taiana y Juan Grabois. Calificó el juicio mediático que recibió como «despiadado» y aseguró que no se prestará a ello, comprometiéndose a demostrar su inocencia ante la Justicia «sin fueros ni privilegios».

El presidente Milei ratificó que la decisión de bajar su candidatura fue propia: «Yo no eché a Espert ni lo hubiera echado; fue su decisión», declaró.

Desde La Libertad Avanza se había solicitado a la Justicia Electoral que el ex vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, reemplazara a Espert en la lista, pero la respuesta fue que el plazo para realizar cambios ya se encontraba agotado.

Finalmente, Espert se dirigió a sus compañeros de LLA para pedirles que «no se dejen psicopatear», ya que les dará explicaciones «en su debido momento y en donde corresponda», concluyendo que «El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral».