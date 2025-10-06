Aftosa: medidas excepcionales en la 2° campaña de vacunación por contingencias climáticas

El Senasa garantizará la continuidad de las estrategias, sin comprometer la sanidad y el bienestar animal ni la logística productiva.

En el marco de las condiciones climáticas extraordinarias y desfavorables que afectan a diversas regiones del país, el Senasa dispondrá de medidas necesarias para acompañar a los productores ganaderos y garantizar la continuidad del sistema sanitario nacional, previo al comienzo de la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa el próximo 13 de octubre.

Debido a las intensas lluvias e inundaciones, los productores que deban aplicar la vacunación en este segundo período y se encuentren en partidos o departamentos afectados, estarán habilitados a solicitar al Senasa la postergación del cierre de la campaña, así como también el movimiento de animales sin la vacunación previa obligatoria, siempre que esta se complete una vez que la hacienda arribe a su establecimiento de destino.

La medida tiene como objetivo preservar la sanidad y el bienestar de los animales y reducir riesgos logísticos para el productor, asegurando que se cumplan las acciones sanitarias previstas en un tiempo diferido, con previo aviso a la oficina del Senasa más cercana.

Cabe aclarar que estas disposiciones estarán vigentes mientras persistan las inclemencias climáticas y se aplicarán con estricta observancia de las garantías sanitarias que rigen a nivel nacional.

Por otra parte, se recuerda al sector que las oficinas del organismo sanitario en el territorio nacional se encuentran a disposición de los productores y transportistas, a los fines de evaluar y resolver las situaciones excepcionales vinculadas al movimiento de bovinos, bubalinos u otras especies animales.