El Gobierno actualizó los precios de biocombustibles para octubre

Fijan el valor del biodiésel en $1.508.704 por tonelada y establecen precios diferenciados para el bioetanol.

El Gobierno nacional formalizó este lunes la actualización de los precios oficiales para el biodiésel y el bioetanol, componentes clave de la mezcla obligatoria con combustibles fósiles en todo el país, según lo establece la Ley N° 27.640. La medida fue oficializada a través de las Resoluciones 385/2025 y 386/2025 de la Secretaría de Energía en el Boletín Oficial, y los nuevos valores rigen para las operaciones de octubre de 2025.

Biodiésel: precio fijo y plazo de pago corto

Mediante la Resolución 385/2025, el precio mínimo de adquisición del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil quedó establecido en $1.508.704 por tonelada.

La normativa busca dar previsibilidad al mercado y establece condiciones comerciales claras: el plazo máximo de pago para estas operaciones no podrá exceder los siete días corridos desde la fecha de emisión de la factura.

Energía aclaró que estos valores podrán ser revisados si se detectan desfasajes entre los precios vigentes y los costos reales de producción, o si existen distorsiones en los precios finales de los combustibles fósiles.

Bioetanol: valores diferenciados por materia prima

La Resolución 386/2025 fijó los precios mínimos de adquisición para el bioetanol, utilizado para su mezcla obligatoria con nafta. Los valores se diferencian según la materia prima utilizada para su elaboración:

Bioetanol elaborado a base de caña de azúcar: $891,286 por litro .

. Bioetanol elaborado a base de maíz: $816,887 por litro.