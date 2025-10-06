Desapareció una joven en Gobernador Mansilla

Facebook Twitter WhatsApp

La localidad de Gobernador Mansilla (Departamento Tala) se encuentra movilizada tras la desaparición de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años, ausente de su domicilio desde el pasado viernes 3 de octubre, alrededor de las 20:00 horas.

Ante la denuncia de su ausencia, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda que incluye rastrillajes tanto en zonas urbanas como rurales. En las últimas horas, la causa sumó novedades importantes con la realización de allanamientos vinculados a la desaparición.

Como resultado de los procedimientos, la policía secuestró una camioneta, tres teléfonos celulares, diversas vestimentas y dos carabinas.

Además, durante los allanamientos, se produjo la demora de un hombre que intentó resistirse al procedimiento policial y amenazó a los uniformados con un arma de fuego. Las autoridades continúan investigando el vínculo de estos elementos y personas con la desaparición de Daiana.

Datos para la búsqueda:

Se solicita a la población aportar cualquier dato que pueda ser útil para dar con el paradero de la joven.

Nombre: Daiana Magalí Mendieta

22 años Altura: Aproximadamente 1,72 metros

Aproximadamente 1,72 metros Peso: Alrededor de 64 kilos

Alrededor de 64 kilos Características: Cabello oscuro a la altura de los hombros, ojos marrones oscuros.

Cabello oscuro a la altura de los hombros, ojos marrones oscuros. Vestimenta al ausentarse: Calza gris, remera blanca y zapatillas Vans tipo botitas de color negro.