Emprendedores de Manos Entrerrianas participaron de la feria en la nueva edición de Ramírez Festeja

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En el marco de la multitudinaria celebración de Ramírez Festeja, la marca colectiva Manos Entrerrianas se posicionó como un espacio clave para el fortalecimiento del trabajo independiente y la producción regional. El stand institucional, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano, permitió que emprendedoras de distintos puntos de la provincia compartieran sus oficios con el público, promoviendo la identidad local y el talento entrerriano. Estos ámbitos de comercialización en celebraciones populares resultan fundamentales para que los productores amplíen sus redes de contacto y logren un vínculo directo con los consumidores, quienes eligen valorar el esfuerzo y los saberes que distinguen a la producción artesanal de la zona.

La participación en esta edición contó con propuestas representativas de diversos rubros textiles y aromáticos que captaron la atención de los asistentes. Entre ellas, Andrea Overman presentó la indumentaria regional de La Lindera, especializada en bombachas de campo; mientras que Mónica Lindt acercó la propuesta de Aroma Artesanal, con sus velas de soja y difusores. Asimismo, la emprendedora Dolores Simarro exhibió las creaciones de Origen Nativo, enfocadas en el tejido artesanal. A través de este espacio, las productoras no solo concretaron ventas, sino que también pudieron transmitir el valor agregado de sus oficios, consolidando a la feria como un motor de crecimiento para la economía social de Entre Ríos.

El acompañamiento estatal a esta marca colectiva busca garantizar herramientas concretas para que los proyectos independientes escalen en visibilidad y alcancen nuevos mercados. Durante las jornadas, la integración de Manos Entrerrianas en la feria del evento ratificó la importancia de las fiestas populares como vitrinas de prestigio para quienes producen en el territorio. De esta manera, Ramírez Festeja se consolidó no solo como un evento de encuentro social, sino como un escenario estratégico para visibilizar el compromiso y la calidad de los emprendedores que sostienen la cultura y la economía provincial (Informe Litoral).