Franco Colapinto sumó sus primeros puntos en China y se ubicó en la mitad de tabla del ranking de rendimiento

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El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de China dejó un balance positivo al conseguir su primer punto para la escudería Alpine, en una competencia que puso a prueba su capacidad de adaptación y resistencia. Según el análisis del especialista británico Edd Straw, el pilarense ocupó la 15° posición entre 22 pilotos, en un ranking que no evalúa la calidad histórica del corredor, sino su capacidad para extraer el máximo potencial del auto durante todo el fin de semana. El informe destacó que, si bien el argentino todavía se encuentra en proceso de alcanzar el ritmo de su compañero Pierre Gasly, su actuación en carrera mereció una valoración superior al punto obtenido debido a los factores externos que condicionaron su resultado final.

La estrategia de carrera de Colapinto fue sumamente agresiva, iniciando con neumáticos duros y logrando mantenerse en pista durante el período de auto de seguridad, lo que lo llevó a posicionarse momentáneamente en el segundo lugar de la parrilla. Durante este tramo, el argentino exhibió una defensa sólida y colaboró con la carrera de su compañero de equipo. Sin embargo, tras su parada en boxes, la fortuna le fue esquiva: al reincorporarse a la pista, sufrió un toque por parte de Esteban Ocon que le provocó un trompo y daños estructurales en el suelo del monoplaza. A pesar de este incidente que limitó su velocidad final, Colapinto logró cruzar la meta en el décimo puesto, asegurando una unidad vital para el campeonato.

El análisis de Straw resaltó que el joven piloto mejoró sustancialmente su rendimiento sesión tras sesión, logrando quedar a solo tres décimas de Gasly en la clasificación. Este crecimiento fue seguido de cerca por figuras de peso en el paddock como Flavio Briatore, quien remarcó que el trabajo duro apenas comienza para el argentino. Con un ritmo de carrera que fue de menor a mayor y una destacada gestión de incidentes, Colapinto se consolida en la parrilla demostrando que, pese a los contratiempos técnicos y los roces en pista, tiene la consistencia necesaria para pelear en la zona de puntos de la máxima categoría del automovilismo mundial (Con información de TN).