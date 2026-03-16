Habilitaron la gestión digital de reclamos en Defensa del Consumidor de Paraná

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La Municipalidad de Paraná dio un paso clave en la digitalización de la administración pública al incorporar el servicio de Defensa del Consumidor a la plataforma Mi Paraná. Esta nueva herramienta permite a los ciudadanos gestionar reclamos y denuncias por inconvenientes en la compra de productos o contratación de servicios de manera simple y remota, eliminando la necesidad de trámites presenciales y el uso de papel. Según destacó el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa, la medida forma parte de una política de modernización que busca agilizar los tiempos de respuesta y fortalecer la protección de los derechos de los usuarios en sus relaciones de consumo dentro de la capital entrerriana.

El funcionamiento del sistema está diseñado para que el proceso sea intuitivo y accesible para todos los vecinos. Al ingresar a la plataforma digital, los usuarios encuentran secciones específicas de Reclamos, Preguntas Frecuentes y Normativas, donde se detalla quiénes están habilitados para realizar presentaciones y qué situaciones pueden ser reportadas. Un aspecto fundamental de este servicio es que el trámite es totalmente gratuito y no requiere de asesoría ni gestoría legal, facilitando que cualquier consumidor pueda defender sus derechos de forma directa. Además, el sistema permite mantener un canal de intercambio constante con el área técnica y recibir notificaciones automáticas sobre el avance de la gestión vía correo electrónico.

Por su parte, la coordinadora del organismo, Patricia Valin, subrayó que este avance representa un beneficio concreto al evitar trámites innecesarios y burocráticos. No obstante, para aquellos que prefieran la atención tradicional o requieran asistencia personalizada, el municipio mantiene operativos sus canales habituales. La oficina de calle Urquiza 831 continúa funcionando de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 12:30, sumándose a la línea gratuita 0800-555-5566 y el contacto de WhatsApp 3435025948, consolidando así un sistema de atención híbrido que garantiza la conectividad y el respaldo a los consumidores paranaenses (Informe Litoral).

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