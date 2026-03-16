El intendente Luis Siebenlist abre el período de Sesiones Ordinarias 2026 en Aranguren

El mandatario municipal presentará este lunes la memoria de su gestión administrativa del año pasado y brindará los lineamientos del plan de gobierno para el nuevo ciclo legislativo.

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La Municipalidad de Aranguren convocó oficialmente a la comunidad a participar del Acto de Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, correspondiente al período legislativo 2026. La ceremonia institucional contará con el discurso central del Presidente Municipal Luis Siebenlist, quien cumplirá con el mandato de informar sobre el estado general del municipio. Durante su alocución, el jefe comunal presentará la memoria y balance de la gestión administrativa realizada durante el año 2025, detallando el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas trazadas en el ejercicio anterior.

Más allá del repaso de lo ejecutado, la expectativa del acto reside en la exposición del plan de gobierno para el presente año. Siebenlist aprovechará la tribuna del Concejo para delinear los ejes estratégicos, las obras proyectadas y las prioridades políticas que marcarán el rumbo de la localidad durante el 2026.(Informe Litoral)

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