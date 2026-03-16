Operativo en el Parque Botánico: 24 detenidos y 27 motos secuestradas por picadas ilegales

La Policía de Entre Ríos intervino tras reiterados llamados al 911 que alertaban sobre maniobras peligrosas. Entre los demorados hay cinco menores de edad.

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La Jefatura Departamental Paraná desplegó un importante operativo cerrojo en la zona del Parque Botánico durante la tarde del pasado domingo, luego de recibir numerosas denuncias al sistema de emergencias 911. Los vecinos alertaron sobre la presencia de un grupo numeroso de motociclistas que realizaban picadas y maniobras imprudentes, poniendo en riesgo la integridad física de quienes circulaban por el lugar. Ante esta situación, se coordinó una intervención con varios móviles que culminó con resultados contundentes en materia de seguridad vial y prevención del delito.

El segundo jefe de la Departamental Paraná, Juan Pablo Claucich, expresó a Informe Litoral que el procedimiento arrojó un saldo de 24 personas detenidas, de las cuales cinco son menores de edad, de entre 16 y 17 años. Asimismo, las fuerzas de seguridad procedieron a la retención de 27 motovehículos que participaban de estas conductas prohibidas. El jefe policial remarcó que estas acciones responden a una necesidad de controlar puntos críticos de la ciudad donde suelen congregarse grupos para realizar conducciones temerarias que afectan la tranquilidad pública.

Desde la fuerza confirmaron que este tipo de dispositivos continuarán vigentes en los próximos días. El plan de seguridad incluye tanto controles estáticos en los accesos principales de Paraná como recorridas dinámicas por diferentes barrios, con el objetivo de desalentar nuevas concentraciones y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.