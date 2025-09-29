Comunicado sobre reducción de arancel de ingresos brutos para el sector avícola

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos respalda la decisión del Gobierno Provincial de reducir el arancel para productores de pollos del 3% al 2%, con el objetivo de alcanzar el 1.5% el próximo año.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos ha emitido un comunicado celebrando la reciente medida del Gobierno Provincial de reducir la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos para el sector avícola. La decisión establece una disminución del arancel del 3% al 2% para los productores integradores de pollos, una medida que la entidad considera clave para fortalecer su competitividad.

El respaldo de la Bolsa no solo apunta a la reducción inmediata, sino que también resalta el compromiso de la administración provincial de seguir trabajando para llevar la alícuota al 1.5% en el próximo período fiscal. Esta visión a largo plazo es vista como una señal positiva de apoyo constante a los productores.

Desde la Bolsa de Cereales se enfatiza que esta acción debe ser parte de una política más amplia y necesaria que debe extenderse a todos los eslabones de la cadena agroindustrial.

La entidad sostiene que solo con una mirada integral en la revisión de la carga impositiva y la implementación de políticas de apoyo será posible lograr múltiples beneficios para la provincia:

Generar más valor agregado.

Incentivar la inversión.

Crear más empleo.

Fortalecer el arraigo en Entre Ríos.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos reafirmó su apoyo a la medida y a todas las políticas que promuevan un sector agropecuario más competitivo, sustentable y dinámico .