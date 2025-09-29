Mesa de Enlace se reúne con funcionarios de la Secretaria de Agricultura

El encuentro, pautado originalmente por el INTA, se ve opacado por el "malestar rural" tras el abrupto fin de la quita de retenciones, que benefició mayormente a grandes exportadoras.

Facebook Twitter WhatsApp

La Mesa de Enlace mantendrá este lunes a las 15 horas una reunión crucial con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, con la participación de autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Aunque la convocatoria inicial tenía como objetivo central ordenar la estructura del INTA, el clima de tensión generado por el fin de la quita transitoria de retenciones sugiere que el tema dominará la agenda.

Dirigentes de la Mesa de Enlace confirmaron el encuentro y reconocieron la intención de abordar el conflicto de las retenciones: «Seguramente. Veremos si hay respuesta», señalaron.

El conflicto: US$7.000 millones y malestar productor

El enojo del sector rural se desató la semana pasada luego de que el Gobierno diera por finalizado el beneficio de «retenciones a cero» en apenas tres días. La medida se detuvo al alcanzar rápidamente el cupo de US$7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

El problema principal, según el sector, fue la concentración: el 86% de las operaciones registradas se concentró en solo siete grandes exportadoras. Esta situación llevó a la Federación Agraria Argentina (FAA) a denunciar que la medida «no nos benefició en nada a los pequeños y medianos productores; por el contrario, parece un mecanismo implementado a medida de algunos pocos amigos».(LN)