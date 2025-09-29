Diamante: dos autos chocaron en la madrugada del domingo

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Sarmiento y Urquiza e involucró a un Fiat Uno y un Renault 9; solo se registraron lesiones menores.

Facebook Twitter WhatsApp

Un importante siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Diamante, movilizando al personal policial que se encontraba realizando patrullaje preventivo. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Sarmiento y Urquiza.

El accidente involucró a dos vehículos particulares. El primero, un automóvil marca Fiat Uno, era conducido por un hombre de 44 años. El segundo vehículo, un Renault 9, era manejado por un joven de 19 años y llevaba a bordo a dos acompañantes más.

Del archivo: Bomberos Voluntarios de Ramírez una vez más son ejemplo a nivel provincial

Según el reporte policial, el Fiat circulaba por calle Sarmiento en sentido sur a norte. Al llegar a la intersección con calle Urquiza, colisionó con el Renault, que transitaba de oeste a este. A pesar de la violencia del impacto, todos los partícipes resultaron, afortunadamente, solo con lesiones menores.

Acorde a las directivas de la Fiscalía en turno, el personal de Policía Científica se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes. El objetivo de estas diligencias es determinar con precisión la mecánica del accidente.(Informe Litoral)