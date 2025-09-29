Emilia Mernes deslumbró en los Premios Juventud: del corset de Lujo a la microbikini floral en el escenario

La artista argentina fue una de las protagonistas de la ceremonia en Panamá, impactando con un audaz vestido lila y rojo en la alfombra roja y un look de inspiración brasileña para su performance.

Facebook Twitter WhatsApp

La creciente carrera internacional de Emilia Mernes alcanzó un nuevo punto álgido al convertirse en una de las figuras centrales de la ceremonia de los Premios Juventud en Panamá, un evento que rinde homenaje a lo más destacado del entretenimiento hispano. La intérprete argentina no solo se destacó en la red carpet con su estilo atrevido, sino que también arrasó durante su presentación musical.

Look de alfombra: lila, rojo y encaje

En su paso por la alfombra panameña, Emilia, asesorada por su estilista Dav Martens, eligió un conjunto que causó sensación:

Vestido: Un modelo de largo midi de la marca vietnamita Fanci Club , destacando por un corset lila satinado superpuesto a un corpiño de encaje floral rojo , combinado con una falda de gasa translúcida roja.

Un modelo de largo de la marca vietnamita , destacando por un superpuesto a un , combinado con una falda de gasa translúcida roja. Accesorios: Complementó el outfit con sandalias rojas de taco alto de Maison Ernest y un set de joyas de Messika, que incluía brazaletes, anillos y aros con pedrería brillante.

Su estilismo se completó con un maquillaje impactante: delineado marcado, máscara de pestañas, piedritas brillantes debajo de los ojos, abundante rubor y gloss en los labios, coronado por su largo pelo suelto con ondas gracias a extensiones hasta la cadera.

La performance en microbikini floral

Para interpretar su hit «Bunda» sobre el escenario, Emilia optó por un cambio de look totalmente distinto y vibrante, inspirado en la estética brasileña:

Atuendo: Un conjunto de microbikini en base fucsia con apliques de flores rojas y pedrería . El corpiño era armado con taza y la bombacha se adornó con una cola larga hecha de retazos de tela en tonos fucsia, rojo, verde y naranja.

Un conjunto de en base fucsia con . El era armado con taza y la se adornó con una hecha de retazos de tela en tonos fucsia, rojo, verde y naranja. Detalles: Sumó un portaligas a juego que sostenía un parche con un diseño de patente de Río de Janeiro, y completó el estilo con sandalias fucsias metalizadas con tiras cruzadas y adornos de flores en 3D, junto a gargantilla y joyas a tono.

Tras la ceremonia, la cantante agradeció el recibimiento en Panamá a través de sus redes sociales, donde sus fanáticos la elogiaron masivamente, destacando su belleza y su estatus de «superestrella».