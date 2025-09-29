Campaña agrícola en Entre Ríos: avance rápido en maíz

La siembra de maíz de primera alcanza un 97% de las 430.000 hectáreas proyectadas, pero enfrenta desafíos iniciales por heladas y el impacto significativo del jabalí.

El sector agrícola de Entre Ríos muestra un avance sostenido en la implantación de cultivos de la campaña 2025/26. Según el último informe del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la siembra de maíz de primera ha alcanzado un progreso del 97% sobre las 430.000 hectáreas previstas.

Los colaboradores del SIBER reportaron dos situaciones diferenciadas en el desarrollo inicial del maíz:

Siembras de principios de agosto: Aunque muchos lotes se establecieron adecuadamente a pesar de los más de 30 días transcurridos, se registraron pérdidas en algunas áreas debido a heladas o excesos hídricos , obligando a los productores a realizar tareas de re-siembra.

Aunque muchos lotes se establecieron adecuadamente a pesar de los más de 30 días transcurridos, se registraron en algunas áreas debido a , obligando a los productores a realizar tareas de re-siembra. Siembras de mediados de agosto en adelante: Estos lotes muestran, en general, buenas emergencias y un desarrollo inicial favorable, confirmando el buen estado general de los cultivos más recientes.

Un factor adicional de preocupación es el daño significativo causado por el chancho jabalí. Estos animales están consumiendo tanto la semilla como las plantas emergidas, con afectaciones que alcanzan hasta el 10% del área sembrada en los lotes perjudicados. Este tipo de daño no solo implica la pérdida de plantas, sino que también impide la re-implantación completa del cultivo, ya que la diferencia en el desarrollo entre las plantas originales y las nuevas sería demasiado amplia. Como consecuencia, estos espacios vacíos promueven la aparición de malezas, demandando un manejo diferencial en el lote.

Girasol: siembra finalizada con buen stand de plantas

Por otro lado, la siembra de girasol se dio por finalizada en toda la provincia, alcanzando una superficie implantada estimada en 24.350 hectáreas. Los reportes indican buenas emergencias y un adecuado stand de plantas en los lotes. Las siembras más tempranas ya se encuentran en un estado fenológico de dos a tres hojas desarrolladas, mostrando un buen inicio de ciclo.

