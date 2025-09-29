Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar: confirmaron nuevos aumentos para octubre

La AUH se incrementa un 1,88% en línea con la inflación de agosto, elevando el monto general a $117.252 y actualizando los valores de los programas Complemento Leche y Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán sus haberes de octubre con un aumento del 1,88%. Este ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, manteniendo la política de actualización mensual para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Nuevos montos de AUH y beneficios asociados

Con el incremento, el monto general de la AUH asciende a $117.252. Para la Zona 1 (que incluye Patagonia, La Pampa y Carmen de Patagones), el valor sube a $152.428. Es importante recordar que de este total, el 80% se cobra de forma mensual y el 20% restante se acumula para ser liquidado anualmente, sujeto a la presentación obligatoria de la Libreta de Asignación Universal.

Además del ajuste en la AUH, Anses actualizó los montos de la Tarjeta Alimentar, un apoyo vital para la seguridad alimentaria. Los nuevos valores son:

$52.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $81.936 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $108.062 para familias con tres o más hijos.

Asimismo, el Complemento Leche del Plan 1000 Días se mantiene en $44.230. Este beneficio está dirigido a embarazadas que cobran AUE y a familias con AUH con hijos de hasta 3 años, focalizado en la nutrición temprana.

Calendario de pago de octubre

Anses confirmó que los titulares de la AUH con aumento confirmado comenzarán a cobrar sus haberes entre el 8 y el 19 de octubre, con las fechas específicas organizadas según la terminación del DNI del beneficiario. En ese mismo período se realizará el pago a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Para consultar el cronograma detallado, Anses recomienda ingresar al sitio oficial Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.