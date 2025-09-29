Elecciones Legislativas 2025: cómo se vota con boleta única y quiénes están exceptuados para sufragar

La implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) modifica la forma de votar, mientras la ley mantiene los criterios de excepción para quienes no puedan acudir a las urnas.

Las próximas elecciones legislativas nacionales marcarán un hito con la adopción de la Boleta Única de Papel (BUP), un cambio que, según la Cámara Nacional Electoral (CNE), busca simplificar, transparentar y optimizar los costos del proceso. Con esta transformación, es fundamental que los electores conozcan tanto la nueva modalidad de voto como las causales que permiten la excepción a la obligatoriedad de sufragar.

El Paso a Paso con la Boleta Única

El nuevo sistema elimina las tradicionales boletas partidarias en el cuarto oscuro y la entrega de sobres. En su lugar, el elector recibirá de la autoridad de mesa:

Una Boleta Única de Papel firmada por la autoridad, conteniendo toda la oferta electoral.

Un bolígrafo indeleble para marcar su opción.

En el box de votación, el ciudadano deberá marcar su preferencia en el casillero correspondiente para cada categoría de cargo (Diputados y, en algunos distritos, Senadores), permitiéndose solo una alternativa por cargo. La boleta incluirá el nombre, apellido y foto de los candidatos.

Una vez realizada la marca, la boleta debe plegarse siguiendo las indicaciones y luego depositarse en la urna, para finalmente firmar el padrón.

Quiénes Están Legalmente Exceptuados de Votar

Aunque el voto es un deber cívico obligatorio para los mayores de 18 años, la ley contempla excepciones para quienes no puedan concurrir a su mesa:

Enfermedad o Fuerza Mayor: Personas que presenten una imposibilidad justificada.

Distancia: Quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde les corresponde votar. Deberán acreditar esta distancia ante la autoridad policial.

Funciones Electorales: Jueces y personal auxiliar que deba cumplir tareas durante la jornada electoral.

Servicios Públicos Afectados: Personal de organismos y servicios públicos afectados al acto electoral.

La CNE recuerda que, incluso estando exceptuados, los ciudadanos que no asistan a votar deben justificar su ausencia en el circuito establecido por la Justicia Electoral para evitar posibles sanciones.