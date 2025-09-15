La siembra de maíz de primera se aceleró en Entre Ríos

La provincia proyecta un aumento del 50% en la superficie, superando las 430.000 hectáreas para el ciclo 2025/26.

Facebook Twitter WhatsApp

El sector agropecuario de Entre Ríos muestra un notable dinamismo con la reanudación de la siembra de maíz de primera. Tras un breve parate por las lluvias, las labores de implantación avanzan a paso firme, con la proyección de alcanzar una superficie récord para la provincia.

Según datos del Sistema de Información de Bolsas de Cereales de Entre Ríos (SIBER), se espera que para el ciclo 2025/26 se siembren cerca de 430.000 hectáreas de maíz de primera. Esto representa un significativo incremento del 50% en comparación con la campaña anterior, que registró una superficie de 287.200 hectáreas.

El informe del SIBER indica que, hasta el momento, la siembra ha alcanzado aproximadamente el 35% del área proyectada. Las recientes precipitaciones, si bien obligaron a una pausa, resultaron beneficiosas para reponer la humedad en los suelos, creando condiciones óptimas para la reanudación de las tareas. Este panorama optimista eleva las expectativas para una cosecha que podría marcar un hito en la producción maicera de la región.(Informe Litoral)

Del archivo: El INTA evalúa un sistema de aire forzado para reducir pérdidas en la cosecha de soja